В Сыктывкаре мужчина избил двоих полицейских

Житель Сыктывкара признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти Фото: архив "КП"

Житель Эжвы осужден на год условно за нападение на полицейских, сообщает пресс-служба СК по РК. Мужчина напал на стражей порядка прямо в коридоре дежурной части.

Как установил суд, в мае 2020 года фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции для административного разбирательства. Находясь в коридоре помещения дежурной части, злоумышленник грубо нарушал общественный порядок, законные замечания правоохранителей прекратить противоправные действия игнорировал. Сотрудники полиции решили надеть на него наручники.

- Обвиняемый оказал сопротивление и ударил кулаком руки с зафиксированным на ней кольцом наручников, второе кольцо которых не было замкнуто (находилось в свободном состоянии) одного, а затем и второго полицейского в область лица. Противоправными действиями обоим причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, кроме того, у второго потерпевшего зафиксирована ушибленная рана брови, - уточнили в ведомстве.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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