Воркутинец отправился за решетку за вождение без прав

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Жителю Воркуты, лишенному ранее права управления ТС, назначено 12 суток административного ареста.

Обстоятельства нарушения были рассмотрены мировым судьей Шахтерского судебного участка Воркуты 12 марта 2021 года. Все факты подтвердились.

По результатам рассмотрения дела мировой судья вынес постановление о признании Л. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.

Постановление вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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