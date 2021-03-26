Коми планирует возобновить прямые перелеты за рубеж

В Коми много тех, кто забронировал путевки по направлению Сыктывкар – Турция и Сыктывкар –Тунис, но не смог ими воспользоваться из-за пандемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аэропорт Сыктывкара готов возобновить международные перевозки уже с апреля 2021 года. Об этом заявили на встрече в министерстве экономического развития и промышленности Республики Коми. Более 40 турагентств высказались за возобновлении рейсов в Турцию и Тунис.

- На сегодняшний день у нас нет официального разрешения на осуществление прямых чартерных рейсов в туристические страны. Поэтому мы подготовили обращение в адрес Председателя Правительства России Михаила Мишустина с просьбой открыть международный терминал аэропорта Сыктывкара для возобновления чартерных авиаперевозок с апреля 2021 года. Это позволит поддержать туристическую отрасль и защитить интересы граждан, которые перенесли туры на год, - прокомментировала министр экономического развития и промышленности Республики Коми Эльмира Ахмеева.

По данным турагентств, в Коми имеется большое число туристов, которые в 2019-2020 годах забронировали путевки по направлению Сыктывкар – Турция и Сыктывкар –Тунис, но не смогли ими воспользоваться из-за пандемии и надеются на запланированный отдых в текущем году. По поручению Правительства России все оформленные туры 2020 года сохранены, и жители республики смогут улететь по данным путевкам уже в этом году.

Активная подготовка международного летного сезона идет и в воздушном пункте пропуска. Для повышения качества обслуживания пассажиров международных рейсов в настоящее время заканчивается капитальный ремонт и модернизация воздушного международного терминала, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности РК.

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