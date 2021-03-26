Сельчанка из Коми месяцами жестоко издевалась над матерью-инвалидом

Фото: архив КП

В Сыктывдинском районе на скамью подсудимых отправится местная жительница, обвиняемая в избиении престарелой матери, сообщает прокуратура Коми.

Заместитель прокурора Сыктывдинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Нигде не работающая сельская жительница с апреля по декабрь 2020 года после принятия спиртного систематически, более 10 раз, избивала свою 67-летнюю мать. А также издевалась, как могла.

Проживающей с извергом в одной квартире пожилая женщина, к тому же инвалид второй группы, не способна была оказать какого-либо сопротивления. Она смогла вздохнуть спокойно, когда после очередных побоев ее дочь по решению суда заключили под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывдинский районный суд. За совершение указанного преступления в качестве наиболее строго наказания судом виновному лицу может быть назначено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

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