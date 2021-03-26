Еще шесть стран открыты для жителей Коми

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С 1 апреля россияне смогут летать еще в шесть зарубежных стран. Кроме того, будет увеличено число рейсов по ранее открытым популярным направлениям за границу. Об этом сообщили на сайте кабмина.

С 1 апреля возобновляется регулярное международное авиасообщение с Венесуэлой (Москва – Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва – Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва – Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва – Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва – Коломбо один раз в неделю).

Также с 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне три раза в неделю, Москва – Берлин – Москва пять раз в неделю и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва три раза в неделю.

Кроме того, принято решение об увеличении с 1 апреля количества регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва – Варадеро) и Белоруссией (один рейс в неделю по маршруту Калининград – Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняты Правительством ранее).

Также будет увеличено количество рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняты ранее, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Также оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

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