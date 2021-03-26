Мошенники вновь обманули ряд жителей Коми почти на один миллион рублей

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 860 000 рублей

Жители Коми по-прежнему не считают нужным проверять информацию от незнакомцев, которые звонят и представляются сотрудниками банков. Злоумышленники входят в доверие, предлагая отменить якобы незаконно оформленные кредиты, либо напротив, оформить выгодные займы по низким ставкам.

Так, жительнице Сосногорского района позвонил неизвестный. Мужчина рассказал, что является сотрудником банка и заверил, что в отношении женщины предпринята попытка оформления кредита. Затем он пояснил: необходимо выполнить ряд действий, чтобы пресечь действия аферистов. В итоге в ходе манипуляций незнакомцы вначале оформили на потерпевшую кредит, а затем благодаря тому, что она озвучила реквизиты и пароли, списали с ее счета почти 100 000 рублей.

По такой же схеме злоумышленникам удалось обмануть пенсионерку, проживающую в этом же муниципалитете. Узнав конфиденциальные сведения о ее банковском счете, неизвестные «прикарманили» 132 300 рублей путем перевода их на посторонний счет.

В Ухте женщина, восприняв звонившего за настоящего менеджера банка, вступила с ним в беседу и согласилась оформить потребительский кредит на 800 000 рублей по выгодной ставке. Под диктовку виртуальных аферистов, убедивших ее в том, что необходимо оплатить положенную страховку, она перевела на озвученный счет 200 000 рублей. После этого на связь «менеджер» уже не вышел, а займ на карту не поступил. О подобных комбинациях женщина знала от полицейских, однако почему-то пошла на риск.

В Сыктывкаре на удочку дельцов попался мужчина. Под предлогом отмены незаконно оформленного кредита мошенники убедили его действовать по их инструкции. В результате манипуляций с кодами и смс-паролями, которые назвал потерпевший, злоумышленники вначале оформили, а затем посредством платежной системы зачислили на свой счет 130 000 рублей. Из буклетов, оставленных в подъезде полицией, мужчина тоже был информирован о таких виртуальных аферистах.

Другой житель столицы за чистую монету принял слова телефонных лжебанкиров о том, что кто-то пытается взять на него кредит. Звонившие во время беседы сами оформили на сыктывкарца займ в более чем 260 000 рублей, а затем убедили перевести деньги через банкомат на свой счет.

В Прилузье пострадала женщина, к слову, тоже информированная местными полицейскими о дистанционных аферах. Ее злоумышленники вначале убедили оформить кредит, а после назвать код карты и пароль, пришедший в смс. Злоумышленники присвоили себе 48 000 рублей.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 860 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Начато разбирательство.

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