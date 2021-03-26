В Коми резко подешевели огурцы, но выросла в цене гречка

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В Коми за минувшую неделю изменились цены на многие товары. Об этом сообщает Комистат. Ведомство проанализировало цены в период с 16 по 22 марта и пришло к выводу, что больше всего в республике подорожала гречневая крупа. Рост составил 2,5%.

Также стоимость повысилась и у сливочного масла (+1,4%), маргарина (+0,9%), сметаны (+0,8%). Если заглянуть в мясной отдел, то можно увидеть, как выросли цены на сосиски, сардельки, яйца куриные, колбасу полукопченую и вареную. Рост составил 0,6-0,7%.

Из овощей больше всего подорожали яблоки, капуста и картошка. Зато снизились цены на огурцы (-19,6%), а также свинину (-0,4%).

Автолюбители также расстроятся, ведь бензин за неделю подорожал в среднем на 0,4%.

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