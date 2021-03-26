В Воркуте столкнулись Chevrolet и Nissan: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 25 марта, в Воркуте столкнулись Chevrolet Niva и Nissan Juke, в результате чего пострадала 33-летняя женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 9:10 на улице Суворова. 57-летний мужчина выезжал с двора дома №2б, будучи за рулем Chevrolet Niva. При этом водитель не уступил дорогу Nissan Juke, которым управляла 33-летняя женщина. Иномарка ехала по улице Суворова в сторону Славянской.

В результате ДТП водитель Nissan получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, закрытый перелом костей и рану левой руки. Как передает «Комиинформ», пострадавшая попала в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре столкнулись «Газель» и KIA: пострадала женщина (подробнее)