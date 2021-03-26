Жители Коми добились через прокуратуру ремонта двух дорог

В Микуни по иску прокуратуры будут отремонтированы две автодороги Фото: Архив "КП"

Жители Микуня добились ремонта двух дорог. Для этого им пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы получить положенное.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории города дорожное покрытие по улицам Лесозаводской и Центральной не соответствует требованиям государственным стандартам. Кроме того, как показала проверка, на улицах Центральной и Водораздельной отсутствует освещение.

Теперь власти города обязаны до начала лета устранить все недочеты и проблемы. Жители города надеются, что улицы будут освещены, а ямы залатаны уже до 1 июня.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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