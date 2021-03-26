В Инте Агентство по управлению имуществом нарушило закон о госзакупках

Интинское Агентство по управлению муниципальным имуществом нарушило закон о государственных закупках. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФАС по Коми.

ООО «Корпус» пожаловалось на то, что агентство, проводившее аукцион на разработку генплана и правил землепользования, не установило требование о наличии у участника закупки лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности. Начальная (максимальная) цена контракта составила 3 210 368 рублей. Информация, указанная в жалобе, подтвердилась.

Однако в аукционную документацию были внесены изменения, установившие требование о наличии спорной лицензии. Комиссия ФАС при рассмотрении жалобы и проведении внеплановой проверки закупки установила, что заказчик изначально был прав и лицензия на осуществление геодезической и картографической деятельности для участия в данной конкретной закупке не нужна. В итоге ведомство выдало предписание об аннулирования закупки.

– В отношении виновного должностного лица будет возбуждено дело об административном правонарушении, – говорится в сообщении.

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