В Троицко-Печорском районе горел магазин

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми
В четверг, 25 марта, Троицко-Печорском районе потушили пожар в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 5.10 в поселке Мылва. На улице Юбилейной загорелся продуктовый магазин. Через 15 минут на место прибыли пожарные. Им удалось потушить огонь в 7:58. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра. На месте происшествия работали 11 человек и две пожарные автоцистерны.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается дознавателем, говорится в сообщении.
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