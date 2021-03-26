В Коми на одного лотерейного миллионера стало больше

Фото: Нина Юшкова

Инженер из Республики Коми Сергей Байгулов выиграл в лотерею 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Житель Коми знаком с разными государственными лотереями и даже выигрывал более 10 тысяч рублей. На этот раз мужчине повезло по-крупному, и он стал обладателем миллиона рублей. Байгулов рассказал, чтоначал покупать по несколько билетов заранее, выбирал в разные дни и следил, чтобы числа не совпадали. Инженер добавил, что был нацелен на миллион.

Трансляцию розыгрыша мужчина смотрел, но числа в билетах не зачеркивал. Он надеялся, что получит сообщение о крупном выигрыше.

– Когда услышал звук СМС, сразу помчался к телефону. Был уверен – это именно то, чего я ждал. Так и произошло. Жена сказала, что это мне подарок за целеустремленность, – рассказал житель Коми.

Победитель планирует переехать в другой город, и выигрыш в лотерею как раз поможет обустроиться на новом месте. Байгулов работает инженером. Мужчина ведет активный образ жизни: катается на горных лыжах, ходит в спортзал. Победитель любит путешествовать с семьей: недавно они посетили Великий Устюг, где получили массу новых впечатлений.

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