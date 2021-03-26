Площадь возле вокзала в Сыктывкаре передадут в собственность РЖД

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Площадь у железнодорожного вокзала в Сыктывкаре из собственности муниципалитета будет передана в собственность РЖД. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, проведенная на вокзале реконструкция требует единого подхода. В связи с этим правительство республики договорилось с гендиректором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозёровым и начальником Северной железной дороги Валерией Танаевым передать привокзальную площадь в собственность РЖД. Уйба отметил, что уже есть соответствующее поручение. Глава Коми добавил, что передача объекта позволит создать современную инфраструктуру привокзальной площади, передает «Комиинформ».

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С такой позицией выступил Общественный Совет (подробнее)