В Коми отремонтируют все дороги, по которым ездят школьные автобусы

Владимир Уйба провёл расширенное заседание Правительства Коми Фото: Архив "КП"

К 1 сентября в Коми приведут в порядок все дорожные полотна, по которым ездят школьные маршрутные автобусы. Такое поручение дал глава республики Владимир Уйба на заседании Правительства.

«Нельзя больше откладывать ремонт школьных маршрутов, - отметил Владимир Уйба. – Поэтому надо максимально использовать средства Дорожного фонда на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия, приведение его в нормативное состояние. К 1 сентября нам эту задачу нужно выполнить. Повторяю, безопасность наших детей – это безусловный приоритет».

Также руководитель региона поручил Минстрою отремонтировать все пешеходные переходы возле учебных заведений и привести их в нужный вид.

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