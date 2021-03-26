В районе аэропорта в Сыктывкаре заменят водовод

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

С понедельника, 29 марта, на водоводе в районе аэропорта по улице Колхозной в Сыктывкаре начнутся ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В четверг, 25 марта, ОАО «Сыктывкарский Водоканал» работал над устранением утечки холодной воды на водоводе на участке в районе дома №86 по улице Советской. Однако в связи со сложностью работ, руководство принялорешение о выводе участка водовода в ремонт (реконструкцию).

С 29 марта «Сыктывкарский Водоканал» планирует приступить к замене (реконструкции) аварийного участка трубопровода от улицы Заводской, 7 до перекрестка улиц Колхозной и Ленина общей протяженностью 400 метров. В настоящее время проводятся работы по переключению абонентов на резервные источники водоснабжения. Ориентировочное время окончания работ – пять вечера.

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