В Сыктывкаре из-за закрытия ледовой переправы перестанут ходить автобусы

По Алёшинской переправе прекращено движение автобусов Фото: Архив "КП"

По Алёшинской переправе прекращено движение автобусов по маршруту № 26а. Об этом сообщает мэрия Сыктывкара. Теперь транспорт будет следовать до остановочного пункта «Алёшино (переправа)».

- Указанные меры направлены на обеспечение безопасности в связи с потеплением и таянием льда на реке Вычегде в районе автомобильной ледовой переправы, - прокомментировали решение власти.

От остановочного пункта жители заречных посёлков смогут добраться до дома по ледовой переправе. В настоящий момент идёт монтаж мостков, который завершится в ближайшие два дня.

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