В Сыктывкаре двух парней и девушку судили за наркоторговлю

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 20-летнего и 16-летнего местных жителей и их 17-летнюю знакомую признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В апреле прошлого года фигуранты продали наркотик массой не менее 0,141 грамма. Сразу после приобретения это вещество нашли и изъяли у «покупателя» в ходе личного досмотра. Кроме того, в марте в квартире дома по улице Маркова 16-летний злоумышленник избил пенсионера, причинив ему вред здоровью средней тяжести.

Суд признал всех троих фигурантов виновными. 20-летнего приговорили к 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 17-летняя девушка два года проведет в воспитательной колонии. В аналогичное учреждение отправили 16-летнего злоумышленника. Он должен провести там 3 года 2 месяца.

– Кроме того, с 16-летнего по гражданскому иску прокурора взыскано 74695 рублей в качестве расходов на лечение потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре иностранца задержали за наркоторговлю (подробнее)