Сыктывкарку заставили возместить ущерб владельцу разбитой иномарки

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

Судебные приставы заставили жительницу Сыктывкара возместить ущерб владельцу разбитого автомобиля Honda Accord. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Ранним летним утром после застолья 23-летняя девушка без разрешения взяла у знакомого ключи от машины и поехала кататься. Поездка закончилась тем, что иномарка врезалась в дерево. За угон авто девушка получила год и три месяца лишения свободы условно. Кроме того, суд взыскал с осужденной около 400 тысяч рублей, потраченных на ремонт иномарки.

За несколько лет она частями выплатила взыскателю меньше половины долга. Официальной зарплаты и имущества, на которое судебный пристав мог обратить взыскание, у девушки не было, движение средств на банковских счетах не зафиксировано. Однако способы воздействия все-таки нашлись.

В ходе совместного рейда сотрудники автоинспекции остановили на дороге автомобиль гражданина, в отношении которого ведется исполнительное производство. За рулем была та самая девушка. Судебный пристав вручила требование о явке и уведомила, что вынесет постановление об ограничении в пользовании спецправом в виде права управления транспортными средствами. На прием к приставу должник явилась с квитанцией, подтверждающей полное погашение долга перед взыскателем и оплату исполнительского сбора, который превысил 22 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Виновника ДТП в Сыктывкаре заставили отдать 169 тысяч, потраченных на лечение пострадавшей (подробнее)