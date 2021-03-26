В Сосногорске оштрафовали чиновника районной администрации

Фото: Диля Ахмадишина

В Сосногорске чиновника районной администрации оштрафовали за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, обращения в управление ЖКХ должны рассматриваться в течение семи дней со дня регистрации. В прокуратуре отметил, что вопреки этому требованию три обращения, подлежащие рассмотрению Государственной жилищной инспекцией по Сосногорску, были оставлены на рассмотрение в УЖКХ. При этом фактически доводы заявителей проверены не были и поставленные ими вопросы не разрешены.

В отношении заместителя главы администрации – начальника управления ЖКХ было заведено административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. Мировой судья оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Прилузье чиновника оштрафовали за неверный ответ на обращение жителя

Ему предстоит заплатить 5 тысяч рублей (подробнее)