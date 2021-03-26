В Сосногорске оштрафовали чиновника районной администрации

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В Сосногорске чиновника районной администрации оштрафовали за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Как рассказали в ведомстве, обращения в управление ЖКХ должны рассматриваться в течение семи дней со дня регистрации. В прокуратуре отметил, что вопреки этому требованию три обращения, подлежащие рассмотрению Государственной жилищной инспекцией по Сосногорску, были оставлены на рассмотрение в УЖКХ. При этом фактически доводы заявителей проверены не были и поставленные ими вопросы не разрешены.
В отношении заместителя главы администрации – начальника управления ЖКХ было заведено административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. Мировой судья оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.
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