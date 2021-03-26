В Ижемском районе Коми регоператор отказывается вывозить мусор

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об обороте коммунальных отходов Фото: Архив "КП"

Правило «Чисто не там, где убирают, а где не мусорят» не сработало для жителей населенного пункта Том в Ижемском районе. Потому что в один совсем не прекрасный день февраля 2021 года регоператор без каких-либо видимых причин перестал вывозить отходы с территории Тома.

Об этом прокурору Ижемского района Ивану Забоеву сообщили депутаты Совета сельского поселения «Том».

В ходе проверки доводы депутатов подтвердились. Прокуратура не установила обстоятельств, препятствующих фактическому сбору и вывозу мусора в населенных пунктах сельского поселения «Том».

В силу действующего законодательства односторонний отказ регионального оператора от предоставления такой услуги при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы не допускается.

Прокуратура внесла руководителю ООО «Региональный оператор Севера» представление об устранении нарушений закона. Его рассмотрение и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры Ижемского района.

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