Иван Голубков из Коми завершил победой этап Кубка мира в Вуокатти

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

В Финляндии закончился второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. В Вуокатти у спортсменов состоялась завершающая гонка с четырьмя огневыми рубежами.

Лыжник из Коми в составе национальной команды России Иван Голубков в каждом из стартов становился победителем или призером на этом этапе, сообщает пресс-служба республиканского Минспорта. Накануне спортсмен уверенно стал победителем.

Сегодня наш спортсмен ни разу не промахнулся на стрельбище и ходом был быстрее конкурентов, которые также стреляли точно. Серебряный призер украинец Тарас Рад уступил победителю 1 минуту 46 секунд. Обладатель «бронзы» Данила Бритик проиграл 2 минуты 13 секунд, сообщает пресс-служба минспорта Коми.

Еще одна представительница Республики Коми в сборной страны Мария Иовлева в женской гонке так ни разу и не смогла попасть на пьедестал в Финляндии. Сегодня спортсменка допустила три промаха и осталась за пределами призовой тройки.

Через несколько дней российских спортсменов ожидает очередной старт. В последних числах марта в подмосковном Пересвете пройдет чемпионат страны.

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