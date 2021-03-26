В Коми водитель высадил ребенка, который не смог расплатиться картой

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В Коми водитель автобуса высадил 11-летнего мальчика, который не смог расплатиться банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В феврале 11-летний мальчик, возвращающийся домой с тренировки, был вынужден покинуть салон автобуса по требованию кондуктора. У ребенка не было наличных, а оплатить проезд картой он не смог по технической причине. При этом терминал находился в исправном состоянии. Мальчик нашел ближайший банкомат, необходимую сумму и на другом автобусе доехал до дома, где рассказал о случившемся родителям.

Представитель перевозчика, принимая решение о высадке несовершеннолетнего пассажира, не учла положения федерального законодательства, действовавших на момент инцидента. Исходя из положений действовавшего на тот момент законодательства покинуть транспортное средство лицо, являющееся безбилетным, может только по собственному желанию. В связи с этим прокуратурой г. Сыктывкара перевозчику внесено представление об устранении нарушений закона.

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