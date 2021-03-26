В Верхней Максаковке подключат газ к последнему дому, где выявили нарушения

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка подключат газ к последнему дому, где были выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ноябре прошлого года специалисты газораспределительной компании при проведении технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования обнаружили отсутствие вентиляционных каналов в пяти домах по улицам Лесосплавная, 27 и 29, Омская 12 и 14, Мичаяг, 7 поселка В. Максаковка. Чтобы избежать трагических последствий, газовики временно приостановили подачу газа до того момента, пока не будут устранены нарушения в части обеспечения тяги, притока воздуха в жилые помощи, где стоят газовые плиты.

Представители городской администрации и руководства поселка провели с жителями домов ряд встреч, в ходе которых было решено произвести монтаж вентиляционных каналов. Газоснабжение уже восстановили в домах по улице Омская, 12 и 14, Лесосплавная, 27 и Мичаяг, 7. На очереди – дом по улице Лесосплавная, 29. На следующей неделе там будет произведен монтаж вентиляционных каналов в доме. К концу недели в доме планируется восстановить газоснабжение.

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