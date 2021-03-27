Два воркутинца послушно перевели аферистам более 800 тысяч

Жертвы даже на секунду не усомнились. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Воркуты обратились двое местных жителей, потерявшие по вине аферистов более 800 тысяч рублей.

Мужчина 1976 года рождения рассказал, что у него обманом похитили 82 тысячи рублей. Неизвестные, представившись банковскими работниками, предложили защитить деньги и перевести на безопасные счета, привязанные к мобильным телефонам. Воркутинец послушно это сделал.

Другой потерпевший лишился более 725 тысяч рублей. Лжесотрудник службы безопасности банка в телефонном разговоре сообщил о попытках несанкционированного списания денежных средств и указал на необходимость их перевода в безопасное место. В итоге доверчивый житель Заполярья перечислил крупную сумму на банковский счет.

По данным фактам возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В обоих случаях злоумышленники выходили на связь по телефонам, зарегистрированным в Москве.

Ведутся оперативно-следственные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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