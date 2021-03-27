Жителей поселка Коми по суду обеспечат чистой водой

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Администрацию городского поселения Войвож в Коми обязали обеспечить жителей чистой питьевой водой. Правда, им придется сильно подождать. Срок исполнения установлен до 1 октября 2023 года.

В суд обратился Роспотребнадзор по Коми с иском к ООО "ВодаСервис" и администрации, но суд решил, что за безопасность жителей несет ответственность именно последняя. Дело в том, что вода, подаваемая населению городского поселения Войвож города Сосногорска из ряда подземных скважин, не оборудована системой очистки. Речь идет о трех скважинах: №2, №6, №7.

По результатам рассмотрения дела Сосногорский суд вынес решение об удовлетворении исковых требований в отношении администрации городского поселения «Войвож»; в удовлетворении исковых требований к ООО "ВодаСервис» - отказано.

Решение не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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