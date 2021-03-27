Сыктывкарец пытался взыскать компенсацию за передачи в СИЗО

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Эжвинский районный суд рассмотрел требование реабилитированного жителя Сыктывкара о возмещении имущественного вреда. Он хотел вернуть неполученную в связи с уголовным преследованием зарплату, а также деньги и затраты на посылки и передачи, поступавшие в СИЗО на его имя.

22 июля 2020 года мужчина был оправдан по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) в связи с не установлением события преступления. Апелляционным определением Верховного суда Коми от 02.12.2020 приговор в части оправдания оставлен без изменений. И тогда реабилитированный гражданин решил взыскать понесенный за время нахождения в СИЗО ущерб.

Суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований в части возмещения заработной платы. Однако выяснилось, что официальная зарплата у него была ниже установленного федеральным законом минимума. И суд добавил – из расчета действовавшего в конкретный период времени МРОТ с применением районного коэффициента и процентных надбавок, с учетом индекса роста потребительских цен. В результате в пользу заявителя взыскано с Минфина РФ 823 569,35 рубля.

А вот в части дополнительных затрат на время пребывания его в СИЗО суд отказал: данные расходы понесены заявителем и третьими лицами по собственной инициативе.

Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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