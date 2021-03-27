Кровавая драма в канун Нового года в малосемейке Коми: вынесен приговор

Фото: архив КП

Драка на кухне малосемейного общежития перед Новым годом обернулась для жительницы Сыктывкара лишением свободы.

30 декабря 2020года Л.В.Распутина находилась в состоянии алкогольного опьянения и, одновременно, на кухне в комнате малосемейного общежития, что расположено по улице Петрозаводской в Сыктывкаре.

Ударом ножа в грудь мужчины она разрешила возникший конфликт. Видимо, чтобы не откладывать его до затяжных новогодних каникул.

К счастью - для нападавшей и пострадавшего - кровопролитие не привело к смерти. Приговором суда виновной назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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