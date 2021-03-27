У жителей Коми появится налоговый вычет за занятия фитнесом

Закон заработает с 1 января 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Третье, окончательное чтение прошел закон, по которому граждане с 2022 года смогут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, сообщают на сайте Госдумы РФ.

По принятому закону такой социальный вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта РФ. Данные для него предоставят регионы. Порядок ведения такого перечня и критерии включения в него организаций и ИП определит Правительство РФ.

Для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек.

Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

«Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей.

Также принят закон, устанавливающий понятие физкультурно-оздоровительной услуги. Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания также утвердит Правительство РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Коми огорошили: регистрировать в соцсетях будут по паспорту (подробности)