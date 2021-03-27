Воркутинец будет год отрабатывать нападение на полицейского

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Вынесен приговор 30-летнему жителю Воркуты: он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В июне 2020 года в дежурную часть отдела полиции от местной жительницы поступило сообщение об агрессивном поведении сожителя. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Во время разбирательства находившийся в состоянии алкогольного опьянения сожитель женщины несколько раз толкнул одного из полицейских и ударил его рукой по голове. Дебошир пытался с силой закрыть межкомнатную дверь и вытолкнуть правоохранителя. В это время сотрудник полиции получил еще и удар по руке.

Нарушителя обоснованно упаковали в наручники и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Буяну назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием ежемесячно 10 процентов зарплаты в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Следком по Коми.

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