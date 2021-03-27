Социальные пенсии проиндексируют в Коми

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Такое постановление утвердило Правительство РФ, сообщают на сайте кабмина.

В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После её проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

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