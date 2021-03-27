На границе с лесным фондом Коми слили отработанные нефтепродукты

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Прокурор Удорского района через суд добился, чтобы «Управтодоркоми» очистил от отработанных нефтепродуктов земельный участок на площади 105 кв.м., расположенный на границе с землями лесного фонда.

Кто допустил загрязнение участка в полосе отвода автомобильной дороги «Айкино-Кослан от автомобильной дороги Вогваздино-Яренск», не известно. Но его владельцем является ГКУ РК «Управтодоркоми», которому он предоставлен для эксплуатации и обслуживания указанной автомобильной дороги.

Решением суда ответчик должен очистить от отработанных нефтепродуктов и рекультивировать земельный участок до 1 сентября 2021 года. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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