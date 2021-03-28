В Коми за неделю было изъято 12 единиц охотничьего ружья

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В Коми за прошедшую неделю выявлено 29 нарушений в области оборота оружия, изъято 12 единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в Росгвардии Коми.

Основная часть нарушений допущена гражданами ввиду не соблюдения сроков продления разрешительных документов.

- Составлено 7 административных протоколов за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций. Рассмотрено 323 заявления об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности, - добавили в Управлении.

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