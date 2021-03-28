Жители Коми должны выбрать, какую территорию благоустроят в 2022 году в первую очередь

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Жители Воркуты должны решить, какую общественную территорию власти будут благоустраивать в первую очередь. На выбор представлены такие варианты, как площадь Шахтёрского района, площадь «Аэропорт», сквер на бульваре Пищевиков, автобусная остановка на улице Дорожной.
Проголосовать за благоустройство общественных территорий в Коми могут жители в возрасте от 14 лет. Помимо Воркуты территории можно будет выбрать в Усинске, Инте, Печоре, Сосногорске, Сыктывкаре и Ухте.
Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая на платформе 11.gorodsreda.ru.
Важно отметить, что обозначенные территории будут облагорожены в любом случае, речь идет лишь об очередности.
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