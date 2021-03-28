В Сыктывкаре через год все адресные указатели на домах засветятся

Фото: со страницы Натальи Хозяиновой в соцсети «ВКонтакте»

Меньше чем через год таблички с адресами на домах в Сыктывкаре полностью изменятся. Об этом вновь напомнила мэр города Наталья Хозяинова в соцсетях.

Так, указатели будут изготовлены методом вакуумной формовки из прочного и долговечного пластика, оснащены светодиодной подсветкой. Они полностью соответствуют новым правилам благоустройства. Те предприниматели, что не успеют в срок или проигнорируют норму, будут оштрафованы.

Суммы штрафов за нарушение правил благоустройства составляют: на граждан – от трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч рублей, на юридических – от ста тысяч рублей.

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