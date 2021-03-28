Под Сыктывкаром жители поселков добираются домой по огромным лужам

Фото: Лариса Гуляева

Жители заречных поселков Седкыркеща, Озела, Трехозерка и Сейты каждый день приходят домой и на работу с мокрыми ногами. Дело в том, что путь по их привычному маршруту превратился в ледяную реку.

Живописными фотографиями поделилась в социальных сетях одна из жительниц поселка Лариса Гуляева. Женщина признается, что у нее уже не осталось слов, чтобы выразить свои чувства.

- С 25 марта 3 тысячи человек ежедневно ходят по льду и по колено в ледяной воде по реке, чтобы попасть в город. Безобразием это не назовёшь, уже просто нет слов, чтобы высказать негодование! - цитирует ее слова "Комиинформ".

Все дело в том, что ранее была закрыта переправа в местечке Алешино. Из-за этого перестал ходить маршрутный автобус №26а. Власти обещали установить мостики еще до 27 марта через переправу. Однако слова местная мэрия до сих пор не сдержала, говорят местные жители.

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