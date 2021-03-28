В Ухте появится 20 вольеров для бездомных псов

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В Ухте построят 20 вольеров для беспризорных собак. Такое решение было принято после слушаний по реализации проекта "Народный бюджет". По данным местной администрации, в каждом вольере сможет содержаться по три собаки.

Напомним, в 2021 году расширились рамки проекта и у людей появилась возможность реализовать программы, направленные на помощь безнадзорным животным. Главным условием является обязательное софинансирование не менее 20% индивидуальным предпринимателем. С инициативой о вложении средств выступил Артем Строк. При одобрении проекта 70% средств выделит республика, ещё 10% - муниципалитет.

Отмечается, что проект был одобрен единогласно. Вольеры должны появиться к маю 2022 года при условии, что все стадии согласования проекта будут пройдены.

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