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Происшествия28 марта 2021 15:35

В Коми автомобиль провалился под воду

Источник:kp.ru
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Мужчины сожгли топливо, чтобы согреться

Фото: архив "КП"

Под Воркутой автомобиль провалился в ручей, сообщает пресс-служба Воркутинского АКАСЦ. По данным спасателей, в салоне было два человека, которые самостоятельно выбраться из ловушки не смогли.

Известно, что ЧП произошло накануне вечером. Мужчины ехали по технологической автодороге газопровода (южное направление) и вдруг провалился под воду. Оценив ситуацию, они поняли, что сами добраться до ближайшего населенного пункта не смогут, поэтому позвонили в экстренную службу.

Прибывшие на место спасатели обнаружили потерпевших в предполагаемом районе и эвакуировали их в Воркуту в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь не потребовалась.

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