Житель Коми при продаже гаража потерял 110 тысяч рублей

Мужчина сам не понял, как перевел деньги незнакомцу Фото: архив "КП"

Житель Сосногорского района решил продать гараж. Он выставил соответствующее объявление на популярном сайте. Вскоре ему позвонил неизвестный, он долго беседовал с жителем Коми, уточняя детали. В итоге убедил, чтобы мужчина больше никому не предлагал этот бокс.

- Мы вам доверяем, в скором времени деньги вам за гараж поступят, хотелось бы, чтобы и вы нас не подвели. Поэтому вам нужно перевести на счет нашего телефона сто тысяч рублей, – уверенно заявил собеседник. Звонивший отправился в банкомат и перевел на указанный мобильный 100 тысяч рублей, вместе с комиссией отдав 110 тысяч рублей.

Уже позднее, не дождавшись обратной связи с «покупателем», житель района отправился в полицию. На вопрос стражей порядка, за что же он перевел крупную сумму неизвестным, тот развел руками: «Сам не знаю, за что. Этот аферист говорил так быстро и убедительно, что я, сам того не осознавая, почти как под гипнозом, отправился в банк». Телефон, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Башкирии.

На такую же удочку в те же сутки попалась другая жительница района, решившая по низкой цене приобрести «IPhone XP». Найдя в соцсетях объявление о продаже такого гаджета за 17 тысяч рублей, она написала продавцу, а затем перевела на указанный им в переписке банковский счет требуемую сумму. Увы, телефон ей никто не доставил, а связь с автором объявления прервалась.

По данным фактам проводятся проверки, по итогам которых будут приняты процессуальные решения.

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