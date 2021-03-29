В Инте создадут 118 временных рабочих мест для безработных

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Инте планируют создать 118 временных рабочих мест для безработных. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

В документе расписано 118 рабочих мест в 26 городских учреждениях и предприятиях. Среди трёх десятков видов оплачиваемой работы: расфасовка товара, работа сторожем, прием и выдача верхней одежды, очистка территорий от снега, покраска и ремонт скамеек и урн.

По данным Центра занятости населения на 1 марта, в Инте на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы состоят 772 человека, а в качестве безработных – 707 человек.

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