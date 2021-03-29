В Сыктывкаре во время лыжной прогулки потерялся 5-летний ребенок

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В Сыктывкаре на лыжной базе накануне пропал 5-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба «СПАС-Коми». Сообщение поступило от родителей мальчика, которые не смогли найти его самостоятельно.

Правда, помощь спасателей уже не понадобилась. Оказалось, что ребенка нашли другие лыжники и вывели его к родителям. Малыш убежал вглубь леса, а обратную дорогу найти не смог.

Отмечается, что здоровью ребенка ничего не угрожает и чувствует он себя хорошо.

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