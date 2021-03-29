В Сыктывкаре женщина получила ожоги в сильном пожаре

Женщина экстренно доставлена в больницу Фото: Архив "КП"

Накануне в Сыктывкаре вечером горел дом на Кузнечной улице. О возгорании сообщили очевидцы. По их словам, огнем был охвачен деревянный дом.

На место ЧП экстренно прибыли сотрудники МЧС. На тушение пожара ушло более двух часов. После ликвидации огня спасатели обнаружили женщину. Благо, она была жива, однако ей требовалась срочная медицинская помощь.

- В ходе тушения пожара была обнаружена гражданка 1934 года рождения с ожогами верхних дыхательных путей. В результате возгорания повреждено помещение жилого дома на площади 20 кв. метров, - пояснили в пресс-службе МЧС по Коми.

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