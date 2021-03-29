В Ухте из-за пожара в жилом доме эвакуировали 30 человек

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В Ухте поздно вечером загорелся жилой многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел в панельном здании, расположенном пр. Строителей, 18. Известно, что самостоятельно до приезда спасателей из задымленного помещения эвакуировались 30 человек.

- Пожарные подразделения прибыли к месту вызова через 3 минуты. Через два часа пожар был ликвидирован. Из задымленных помещений эвакуировались 30 человек. Погибших и пострадавших нет. В результате возгорания повреждена мебель на площади 4 кв.м., - сообщили в министерстве.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

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