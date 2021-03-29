В Сыктывкаре жителя Тамбова посадили за наркоторговлю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 47-летнего уроженца Тамбова виновным в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, тамбовец устроился на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков. Он занимался распространением этих веществ на территории различных регионов России.

В апреле прошлого года от одного из участников преступного сообщества ему поступило указание отправиться в Коми. Прибыв в Сыктывкар на автомобиле, злоумышленник забрал из тайников наркотики, предназначавшиеся для сбыта, но его задержали правоохранители.

Вину в совершенных преступлениях житель Тамбова признал частично. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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