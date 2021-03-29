В Сыктывкаре пьяное застолье закончилось поножовщиной

Происшествие произошло еще в ноябре прошлого года Фото: Архив "КП"

В одной из квартир Сыктывкара развернулась кровавая драма. Двое мужчин и женщина проводили время за распитием алкоголя, когда между ними вспыхнула ссора. Один из участников конфликта оказался с тяжелой травмой в больнице, рассказали в прокуратуре Коми.

Один из фигурантов уголовного дела поссорился со своей знакомой. За женщину вступился другой мужчина. Слово за слово и вот уже на глазах женщина дрались двое ее друзей. Вскоре их удалось разнять, правда, сыктывкарец затаил обиду на заступившегося приятеля и спустя некоторое время ударил его, сидящего в кресле, ножом. В результате потерпевшему причинена травма, квалифицированная как причинившая тяжкий вред здоровью.

Вину в содеянном житель Сыктывкара признал в полном объеме. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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