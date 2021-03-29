В Коми двоих мужчин посадили за то, что они избили знакомого бутылкой и ноутбуком

Фото: пресс-службе Следственного комитета

Усть-Вымский районный суд признал 29-летнего и 26-летнего ранее судимых жителей Жешарта признали виновными в тои, что избили своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Вечером 18 декабря 2018 года двое нетрезвых молодых людей подошли к квартире знакомого, стали стучать ему в дверь. Хозяин открыл дверь, однако впускать гостей не захотел. Один из молодых людей толкнул знакомого, и незваные гости зашли вовнутрь. Сообщники принялись избивать руками и ногами свою жертву, ударили его по голове бутылкой из-под шампанского, а также ноутбуком, от чего тот пришел в негодность. Один из нападавших принес с кухни нож. Потерпевший успел выхватить, порезав себе пальцы. После избиения нападавшие заставили владельца квартиры выйти с ними на улицу, где у подъезда продолжили наносить ему удары. В это время мимо проходил мужчина, который отвлек злоумышленников, благодаря чему потерпевшему удалось сбежать.

В результате нападения ему причинены многочисленные повреждения в виде сотрясения головного мозга, переломом костей носа и разрывом барабанной перепонки правого уха. Причиной избиения послужил конфликт между потерпевшим и братом одного из нападавших, произошедший за неделю до указанных событий.

Вину в содеянном жители Жешарта не признали, отрицая факт нахождения в квартире потерпевшего и причинения ему телесных повреждений. Суд назначил одному из сообщников наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму – 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление потерпевшего о взыскании морального вреда, причиненного преступлениями: с каждого из осужденных взыскали по 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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