Коми заняла восьмое место по зарплате в средних и малых городах

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Республика Коми заняла восьмое место среди российских регионов по величине средней зарплаты в небольших населенных пунктах. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого субъекта Федерации отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определили на основе муниципальной и региональной статистики Росстата по крупным и средним предприятиям за 2019 и 2020 годы с учетом выплаты НДФЛ.

В крупных городах или региональных центрах люди почти всегда зарабатывают больше, чем в провинции. Лишь в шести субъектах из проанализированных 81 ситуация обратная. Это Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская, Еврейская автономная и Курская области. Там не обязательно ехать в большой город или столицу региона, чтобы получать более высокую зарплату.

По величине зарплаты в небольших населенных пунктах Коми заняла восьмое место. В регионе этот показатель составил 58,5 тысячи рублей. В первой пятерке рейтинга расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Сахалинская область. Пятерку с конца замыкают Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ивановская область, Кабардино-Балкария и Чечня, занявшая последнее место.

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