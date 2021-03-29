В Сыктывкаре пьяный мужчина разбил чужие автомобили, чтобы не замерзнуть

По предварительным данным, сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей Фото: архив "КП"

В полицию независимо друг от друга обратились два жителя Сыктывкара, которые утверждали, что их машины кто-то разбил. Заявителей ничего не связывало: ни профессия, ни марки машины, ни возраст. Однако через некоторое время полицейские все-таки смогли понять, кто и при каких обстоятельствах испортил состояние авто.

- Участковый уполномоченный полиции установил все обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Злоумышленником оказался ранее не судимый житель столицы, 1981 года рождения, - рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Правонарушитель в день случившегося пил в одном из баров по Сысольскому шоссе. После закрытия заведения он повздорил на улице с одним из посетителей, после чего вызвал такси и уехал. Дальнейшие события задержанный вспоминал с трудом из-за того, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Установлено, что водитель такси высадил подозреваемого недалеко от места происшествия по причине его неадекватного поведения. Пьяный пассажир был без верхней одежды. Полицейские выяснили, что куртку вместе с ключами от авто и квартиры мужчина оставил на улице у бара.

Оказавшись в незнакомом месте, злоумышленник схватил металлический предмет и стал наносить удары и царапины на припаркованные машины. Одна из жительниц соседних домов увидела из окна мужчину, который ходил по улице в легкой одежде, и вызвала наряд ППС. Впоследствии в ходе проверки по материалу о повреждении имущества участковый установил, что доставленный в отдел мужчина в состоянии сильнейшего опьянения и подозреваемый – это одно и то же лицо.

На допросе в полиции задержанный пояснил, что его действия, видимо, были продиктованы тем, что он боялся замерзнуть и таким образом хотел привлечь внимание автовладельцев.

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