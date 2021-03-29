В Сыктывкаре больница периодически ущемляла права среднего и малого бизнеса

Суд оштрафовал виновных на сумму 50 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Эжвинская городская больница периодически нарушала законодательство о закупках в деятельности учреждений здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Проверка показала, что в работе поликлиники присутствуют нарушения сроков оплаты своевременно поставленных товаров, работ и услуг перед 40 предпринимателями, в том числе субъектами малого предпринимательства. Также был нарушен порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком по результатам проведенных закупок.

- На основании постановлений районной прокуратуры о возбуждении дел об административных правонарушениях Управление ФАС по Республике Коми должностные лица медицинских организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 30 тысяч рублей. Еще одно должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Все постановления вступили в законную силу.

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