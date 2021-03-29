В Краснозатонском отремонтируют улицу Корабельную

Фото: пресс-служба администрации

В 2021 году в сыктывкарском поселке Краснозатонский планируют отремонтировать улицу Корабельную. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы планируют провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице Корабельной обновят более 1,7 километра покрытия проезжей части. Ожидается, что работы проведут с 20 апреля по 30 сентября.

Кроме того, с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе 11.gorodsreda.ru будет проходить голосование за новые проекты благоустройства. В Сыктывкаре на суд горожан выносятся 12 общественных территорий. В ходе голосования жители определят, какие их них необходимо преобразить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в первоочередном порядке. Одним из проектов является укладка тротуара по ул. Ломоносова в поселке Краснозатонский.

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