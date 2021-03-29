В Ухте мужчина заплатил 2 млн рублей за контрафактный алкоголь

В Ухте за незаконный оборот крупной партии спиртосодержащей продукции осужден житель Саратовской области Фото: Архив "КП"

Житель Саратовской области заплатил крупный штраф за незаконную закупку и продажу алкоголя. Промышлял этим мужчина в больших масштабах.

По данным региональной прокуратуры, бизнес свой мужчина открыл год назад. Весной он закупился в родном городе алкоголем в 320 полимерных канистрах емкостью 10 литров и перевез ее на своем личном грузовом автомобиле в Ухту. Там он сумел реализовать 120 канистр, а оставшиеся хранил в гараже.

Незаконную деятельность вывили сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Общая стоимость закупленной спиртосодержащей продукции составила 2,2 млн рублей.

Суд признал жителя саратовской области виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2 млн рублей.

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